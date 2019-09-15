В Раде отличился скандально избранный от Зайцево нардеп Ковалев (Видео)

Общественники движения «Честно» за первые две недели работы новой Верховной Рады 9-го созыва зафиксировали 3 факта кнопкодавства, два из которых – от представителей партии «Слуга народа», один – от мажоритарщика из Донецкой области.

Так, внефракционный нардеп Александр Ковалев, избранный от прифронтового Зайцево, голосовал вместо отсутствующего нардепа-мажоритарщика из Краматорска Максима Ефимова.

Произошло это на утреннем заседании Верховной Рады 10 сентября во время голосования за законопроект об импичменте президента.

В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».

В комментарии движению «Честно» Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео фактически признал, что нарушил Конституцию. «[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, которые нарушены за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…», – заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос – почему Ковалев голосовал за него, начал отшучиваться: «Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».

После опубликования информации о кнопкодавстве Ковалев начал угрожать журналистам «Честно». В кулуарах Рады он сначала поинтересовался у них – зачем опубликовали эту новость. Затем спросил место рождения журналистов, записал их фамилии, сфотографировал одного из них на телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: «Мы еще встретимся и детально об этом поговорим».

11 сентября председатель ВРУ Дмитрий Разумков отреагировал на факт кнопкодавства Александра Ковалева – он назвал действия мажоритарщика «недопустимыми».

Ситуация с Ковалевым – это был не первый случай кнопкодавства, зафиксированный в Верховной Раде 9-го созыва. Так, 3 сентября на нарушении процедуры голосования был «пойман» народный депутат от «Слуги народа» – мажоритарщик из округа № 156 в Ровенской области Сергей Литвиненко. Он «голосовал», скорее всего, за своего коллегу по партии Александра Скичко (округ № 197, Черкасская область).

А 11 сентября, менее чем через час после выступления спикера ВРУ Разумкова относительно нарушений со стороны мажоритарщика Ковалева, было зафиксировано незаконное голосование со стороны нардепа также от «Слуги народа» – Елены Копанчук (избрана от округа №189 в Хмельницкой области). Судя по видеофиксации, она нажала на кнопку на пульте мажоритарщика от «Слуги народа» из Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева.

При этом все кандидаты от «Слуги народа» накануне выборов подписали меморандум, в котором, в частности, пообещали не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.

Уже 12 сентября на утреннем заседании Верховной Рады народные депутаты от «Слуги народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук извинились за неперсональное голосование и заявили, что в качестве наказания передадут свою месячную зарплату в благотворительные фонды. Ковалев извинения так и не принес.

Напомним, что Александр Ковалев прошел в ВРУ 9-го созыва от округа №51 в Донецкой области. Основная часть округа расположена на неподконтрольной территории, поэтому выборы там состоялись только на 2-х участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

Александр Ковалев не известен в Донецкой области, и до выборов здесь никак не проявлялся. В информации ЦИК лишь указано, что он родился в 1967 г. в Макеевке (Донецкая обл.), образование – высшее, пенсионер, проживает в Киеве. В ходе выборов глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин (также баллотировался в ВР, занял 2-е место) обвинил Ковалева в подкупе избирателей. «Абсолютно чужой человек, дагестанской национальности, в моем родном Зайцево набрал на 9 голосов больше, чем я. Он вообще не вкладывал деньги в поселок или хотя-бы перспективу его развития. Он просто раздал 10 000 грн», – написал в соцсети Веселкин.

Как сообщают СМИ, в Зайцево Ковалев также, воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их блюдами. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса.

По материалам движения «Честно»

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