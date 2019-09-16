В Украине увеличат количество выданных кредитов на покупку жилья молодым семьям, участникам АТО и переселенцам

В Украине будет увеличено количество выданных кредитов на приобретение собственного жилья молодым семьям, участникам АТО и переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).
Так, Министерство развития громад и территорий своим приказом увеличило уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» на сумму 29 млн грн – до 360,355 млн грн. «Благодаря принятому решению будет увеличено количество выданных кредитов на приобретение собственного жилья молодым семьям, участникам АТО и внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.
«Отдельно, как положительный факт, отметим, что одним из первых шагов новой главы министерства Алены Бабак стало решение об увеличении финансирования жилищной программы. Это дает сотням тысяч украинских семей надежду на сдвиги к лучшему в вопросе надлежащего финансового наполнения государственных жилищных программ, а в стратегическом смысле – начнется модернизация всей сферы жилищной политики в Украине», – уточняется в сообщении.
Всего, как сообщается, за счет средств уставного капитала Госмолодежьжилья выдано 1 013 кредитов гражданам на приобретение жилья. Из них 74 – семьям участников АТО и ВПЛ.
С условиями кредитования из уставного капитала можно ознакомиться на сайте Госмолодежьжилья в разделе «Житлові програми», подраздел «Кредит з статутного капіталу».
Как сообщалось ранее, в Украине в результате реализации жилищных программ на государственном и местном уровнях в 2019 году по состоянию на 1 сентября обеспечено жильем 380 граждан, из них: 46 семей ВПЛ и 129 семей участников АТО.
Напомним, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.
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