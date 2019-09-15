Стало известно, сколько переселенцев и участников АТО получили жилье в Украине в 2019 году

В Украине в результате реализации жилищных программ на государственном и местном уровнях в 2019 году по состоянию на 1 сентября обеспечено жильем 380 граждан, из них: 46 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 129 семей участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Так, по состоянию на 1 сентября за счет средств государственного бюджета господдержку получили 37 семей на общую сумму 12,95 млн грн, из них:

28 – семьи ВПЛ;

6 – семьи участников АТО.

Всего по итогам реализации программы доступного жилья в 2017-2019 годах за счет средств госбюджета господдержку получили 365 семей, из них:

264 семей ВПЛ;

73 семьи – участников АТО.

По данным Госмолодежьжилья, наряду с этим, в настоящее время утверждены и действуют местные жилищные программы, из них:

24 программы, предусматривающие обеспечение жильем ВПЛ;

60 программ, предусматривающих решение жилищного вопроса участников АТО.

«В текущем году местными бюджетами запланировано 252,86 млн грн на финансирование жилищных программ. За счет средств местных бюджетов по состоянию на 1 сентября обеспечено жильем 14 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО», – говорится в сообщении.

Напомним, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Как сообщалось ранее, в 2018 году по программе «Доступное жилье» из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн. Сама программа заработала только в ноябре, когда деньги поступили в бюджеты области. В Донецком регионе по этой программе в 2018 году приобрели всего 4 квартиры.

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