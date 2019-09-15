Постановление КМУ по соцвыплатам переселенцев: В ПФУ разъяснили, на что обратить внимание

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) от 21.08.2019 года №788 пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) обособлены от других социальных выплат. Об этом сообщила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко, передает «Урядовий кур’єр».

Она напомнила, что реализация прав ВПЛ, в том числе на пенсионное обеспечение, осуществляется в соответствии с законодательством Украины, а именно Закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20.10.2014 года № 1706 и некоторых постановлений КМУ.

Так, теперь из пунктов 1 и 4 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ, утвержденного Постановлениями КМУ от 08.06.2016 года №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» и от 05.11.2014 №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», исключены слова «пенсий» и «территориальными органами Пенсионного фонда Украины». То есть, по ее словам, теперь для назначения, восстановления и продолжения выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) не нужно иметь решения комиссий по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ, созданных районными, районными в городах Киеве и Севастополе государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае образования) советов.

Абзацем 2 п. 1 Постановления №637 определено, что назначение, восстановление и продолжение выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) ВПЛ, в частности лицам, которые отказались в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона №1706 от справки о постановке на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в соответствии с внесенными изменениями, осуществляют территориальные органы Пенсионного фонда на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о ВПЛ. «Поэтому место проживания зарегистрированных переселенцев, имеющих действующие справки ВПЛ, будут подтверждать информацией из Единой информационной базы данных о ВПЛ. А место проживания лиц, которые после перемещения на подконтрольную украинской власти территорию зарегистрировали место проживания и отказались от справки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона № 1706, будут подтверждать их паспортными документами», – сказала замглавы правления ПФУ.

Ирина Ковпашко также отметила, что выплата (продолжение выплаты) пенсий, назначенных ВПЛ, проводят через счета и сеть учреждений и устройств акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») с возможностью получения наличных средств и проведения безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков только на территории населенных пунктов, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Она добавила, что выплату пенсий и соцвыплаты лицам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению может осуществлять акционерное общество «Укрпочта» с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания таких лиц.

При обращении ВПЛ с заявлением о назначении, восстановлении или продлении выплаты пенсии и документом, удостоверяющим личность, территориальные органы ПФУ идентифицирующие личность заявителя, фиксируют место и время его обращения, сравнивают полученные данные с теми, что есть в базах ПФУ, с учетом данных Единой информационной базы данных о ВПЛ в порядке, который утверждает ПФУ по согласованию с Минсоцполитики.

«В случае поступления в ПФУ или его территориальные органы информации от администрации Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Министерства финансов, других органов исполнительной власти и местного самоуправления, которая дает обоснованные основания полагать, что лицо вернулось к покинутому месту постоянного жительства (согласно ст. 12 Закона № 1706, такой информацией являются данные о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства) или подало документы, содержащие недостоверные сведения для назначения (восстановления, продления выплаты) пенсии, выплата пенсии продолжается после личного обращения лица и прохождения идентификации в указанном порядке», – уточнила Ковпашко.

Кроме того, ПФУ и его территориальные органы имеют право обращаться в администрацию Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Нацполиции, ГМС, Минфина и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для подтверждения или опровержения информации о возвращении лица в покинутые места постоянного проживания или поданных им для назначения (восстановления, продления выплаты) пенсии документов, в частности с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

«Суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, учитывают в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачивают на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров», – подытожила Ирина Ковпашко.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, Постановление КМУ № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.

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