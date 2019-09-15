Из Луганска – никого: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 15 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Елена: «В 10:06 подъехали на Еленовку и в 11:10 уже выехали с украинского КПВВ»;
- Игорь: «11:00. Из Еленовки в Украину – до 10 машин»;
- Наталья: «11:25. На Новотроицке в Донецк – сразу на проверку»;
- Наталья: «11:50. На Еленовке в сторону Донецка – 15 машин перед блокпостом»;
- Игорь: «12:45. Еленовка в ДНР – 20 машин, движение есть»;
- Виталий: «13:00. В Еленовку сейчас 20 машин, движемся быстро»;
- Игорь: «14:00. На Еленовке – по 15 машин в обе стороны, пропускают быстро»;
- Ирина: «14:40. Новотроицк в Донецк – сразу, Еленовка в Донецк –10 машин. Донецк в Волноваху – 15-20 машин»;
- Бушковская: «Из Макеевки в Мариуполь ехали с 12:00 до 14:45, машин мало».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Александр: «12:50. Каргил в сторону Курахово – общая очередь 30, льгота 15. Движение хорошее. На Каргиле в Донецк – 60 авто, пускали медленно»;
- Дмитрий: «13:50. Каргил в Донецк: льгота – 30, общая – под сотню, движение слабое».
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Евгений: «14:10. Горловка в сторону Украины – до 30 машин на нулевом блокпосту».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Александр: «12:00. Октябрь-Гнутово. На Донецк – машин по 10, сразу на заезд, в Украину – сразу на заезд».
КПВВ «Станица Луганская» / КПП «Станица Луганская» («ЛНР»):
- Лиля: «12:00. Станица. На Луганск – полный навес, стояли час. Из Луганска – никого».
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