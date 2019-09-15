Из Луганска – никого: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Елена: «В 10:06 подъехали на Еленовку и в 11:10 уже выехали с украинского КПВВ»;

Игорь: «11:00. Из Еленовки в Украину – до 10 машин»;

Наталья: «11:25. На Новотроицке в Донецк – сразу на проверку»;

Наталья: «11:50. На Еленовке в сторону Донецка – 15 машин перед блокпостом»;

Игорь: «12:45. Еленовка в ДНР – 20 машин, движение есть»;

Виталий: «13:00. В Еленовку сейчас 20 машин, движемся быстро»;

Игорь: «14:00. На Еленовке – по 15 машин в обе стороны, пропускают быстро»;

Ирина: «14:40. Новотроицк в Донецк – сразу, Еленовка в Донецк –10 машин. Донецк в Волноваху – 15-20 машин»;

Бушковская: «Из Макеевки в Мариуполь ехали с 12:00 до 14:45, машин мало».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «12:50. Каргил в сторону Курахово – общая очередь 30, льгота 15. Движение хорошее. На Каргиле в Донецк – 60 авто, пускали медленно»;

Дмитрий: «13:50. Каргил в Донецк: льгота – 30, общая – под сотню, движение слабое».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Евгений: «14:10. Горловка в сторону Украины – до 30 машин на нулевом блокпосту».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «12:00. Октябрь-Гнутово. На Донецк – машин по 10, сразу на заезд, в Украину – сразу на заезд».

КПВВ «Станица Луганская» / КПП «Станица Луганская» («ЛНР»):

Лиля: «12:00. Станица. На Луганск – полный навес, стояли час. Из Луганска – никого».

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