Женщин больше, чем мужчин: В столице Донетчины готовятся к переписи населения

В Краматорске – административной столице подконтрольной Украине части Донецкой области – готовятся к переписи населения

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48 млн 457 тыс. жителей.

Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее трижды переносили: на 2013-й, 2016-й, и 2020 год. Новый Кабинет министров Украины заявил о намерении «пересчитать» население уже в этом году.

По словам начальника Управления статистики в Краматорске Виктории Бекленищевой, к подготовительным работам по переписи населения управление готовиться приступить в ближайшее время. Уже в октябре-ноябре начнется составление квартальных списков. Для этого будут привлечены люди, которые пройдут по всему частному сектору города, и зафиксируют в домах количество проживающих. Информацию о количестве проживающих в многоквартирных домах, должно будет предоставить управление ЖКХ города.

Согласно полученным данным управление статистики составит организационный план переписи. Перепись будет проводиться по проживающим по факту в городе населению, а не по регистрации (прописке).

По данным городского управления статистики, по состоянию на 1 июля в городе проживало 185 тыс. 876 жителей (на 1.01.2019 – 186 тыс. 831 чел.):

старше 18 лет – 156 тыс. 395 чел.;

детей 0-6 лет – 10 тыс. 611 чел., в т. ч. от 0 до 2 лет –3 891, от 3 до 6 лет – 6 720 детей;

мужчин – 83 тыс. 795 чел., женщин – 102 676 тыс.

С начала года в течение первого полугодия в Краматорск переехали 926 человек, выехали – 840.

Примечательно, что в столице Донетчины проживает больше женщин – 102 676 (55% от общего числа населения), а мужчин – 83 тыс. 795 чел. (45%). Причем, количество женщин старше 70 лет (15 тыс. 056 чел.) – в 2,4 раза больше, чем мужчин этого же возраста (6 351 чел.).

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новый Кабмин до конца 2019 года попытается провести частичную перепись населения.

Источник: КраматорскPost

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