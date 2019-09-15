70 позиций: Как выглядит обновленный «пакет малыша» (Фото)

В Украине наборы для новорожденных по программе помощи при рождении ребенка «Пакет малыша» теперь состоят из 70 позиций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Все об этом пишут, но никто не видел. На днях было расширено наполнение беби-боксов для новорожденных. С начала проекта "пакет малыша" вырос с 30 до 70 позиций», – говорится в сообщении.

Так, теперь «пакет малыша» дополнительно включает:

новая одежда (распашонки, беретик, царапки, слюнявчик, комбинезон-трансформер демисезонный);

предметы потребления (пододеяльник, развивающие игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, мягкая книга с высокой контрастностью изображения, многофункциональный развивающий коврик);

средства гигиены для новорожденного (крем под подгузник, ватные гигиенические палочки, мыло для стирки детских вещей, расческа для волос, губка для купания);

средства гигиены для мамы (прокладки гигиенические и послеродовые).

Также в ведомстве сообщают, что с момента старта проекта (1 сентября 2018 года) «пакет малыша» получили уже 289 тыс. 454 ребенка, что составляет 97% от количества родившихся. 196 тыс. 417 из них получили свой беби-бокс в этом году.

Напомним, что в Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и будут выдаваться по одному на каждого ребенка.

Также сообщалось, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую ​​помощь.

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