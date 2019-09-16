В Украине изучат потребности переселенцев

В Украине проведут исследование для определения потребностей переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, в Секретариате омбудсмена под председательством представителя уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидии Козуб состоялась рабочая встреча с представителями Офиса Совета Европы в Украине и Харьковского института социальных исследований, в ходе которой были обсуждены вопросы подготовки инструментария и методологии для определения потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«В рамках встречи обсужден ряд важных вопросов, которые, в первую очередь, касались основных проблем, с которыми сталкиваются переселенцы и порядка их определения для принятия государством долгосрочных решений в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов данной категории лиц», – говорится в сообщении.

Так, участники встречи обсудили пути разработки инструментария и методологии для определения потребностей ВПЛ в рамках проекта «Разработка инструмента анализа потребностей ВПЛ», что имплементируется Харьковским институтом социальных исследований в рамках реализации гранта, предоставленного проектом Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений».

«По результатам рабочей встречи достигнуто соглашение о сотрудничестве и оперативном взаимодействии для разработки методологии определения потребностей ВПЛ», – отмечается в сообщении.

На следующую встречу будут приглашены представители Министерства социальной политики Украины.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 16 сентября, учтены 1 млн 409 тыс. 553 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, вновь созданное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует провести исследования крупнейших потребностей переселенцев и тех, кто остался на неподконтрольной украинской власти территории.

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