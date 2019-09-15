Возникло желание «перезагрузиться»: Как переселенка открыла «экспериментальный» бизнес (Фото)

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая обл.) Наталия Король в Черкассах открыла студию экспериментов «4D», где приобщает детей к науке. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

По образованию Наталья педагог. Работала в Докучаевской общеобразовательной школе, но с началом вооруженного конфликта в 2015 году вынуждена была с семьей переехать в Черкассы. Здесь она устроилась на должность учителя биологии и информатики в общеобразовательную школу. За три года работы подготовила многих детей к конкурсам и олимпиадам, была лауреатом городского конкурса «Учитель года 2017».

Впоследствии Наталия решила открыть собственное дело и обратилась в Черкасский городской центр занятости. «Для меня важно, чтобы каждая минута давала эффективный результат. К сожалению, большое количество рабочего времени педагога общеобразовательного учреждения расходуется непродуктивно. Возникло желание "перезагрузиться". Родилась идея создать свою студию, где я могла бы не только реализовать свои знания, идеи, но и помочь детям полюбить интересный мир науки. Долго колебалась», – поделилась переселенка.

В 2018 году в центре занятости она получила одноразовую помощь по безработице на реализацию своей бизнес-идеи – «Студии экспериментов "4D"» – «ДивисьДумайДосліджуйДій» (смотри, думай, исследуй, действуй). «Это безграничное пространство научных открытий для детей от 5 до 12 лет. Юным исследователям раскрывают свои секреты: химия, биология, физика, география, астрономия и другие естественные науки. Через нестандартные подходы мы помогаем детям сделать первые шаги в науку и познание мира. Формат мероприятий – занятия в лаборатории по исследованию среды, проведение экспериментов и химических опытов, научные курсы, научные шоу-программы, тематические праздники», – рассказала Наталия Король.

По словам владелицы бизнеса, самое сложное – зарекомендовать себя на рынке труда. «Я постоянно совершенствуюсь, ищу новые векторы развития бизнеса в альтернативных видах деятельности – образовательных проектах, бизнес-школе для учащихся. За этот период по меньшей мере 5 тысяч детей воспользовались услугами студии в индивидуальном, групповом или массовом формате. Моя цель – помочь детям познавать окружающую среду через исследование, игру, сказочные образы, способствовать интересу к науке, знакомить с исследовательскими профессиями. Мы практикуем бесплатные занятия с детьми, нуждающихся в социальной защите, а также организуем мастер-классы в торговых центрах. Я поняла, что люди, которые стремятся заниматься предпринимательством, должны быть готовы, прежде всего, к ответственности», – поделилась Король.

Читайте также: