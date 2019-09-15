Пушилин подписал «указ»: В «ДНР» поднимают тариф на отопление

С 1 июля 2020 года в «ДНР» повышаются тарифы на централизованное отопление. Об этом свидетельствует «указ», который 3 сентября подписал «глава ДНР» Денис Пушилин.

В «документе» говорится, что с 1 июля следующего года прекращается действие отдельного пункта «указа» от 2015 года «Об утверждении тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и водоотведения», который устанавливал тарифы на отопление.

При этом новая стоимость тепла в «ДНР» пока не озвучивается.

Как сообщалось ранее, на данный момент в «республике» действуют тарифы на услуги централизованного теплоснабжения на уровне 2009 года, и к настоящему времени они более чем на 50% убыточны.

С 1 сентября 2019 года в «республике» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%).

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