Нечеловечность: Жительница Мариуполя рассказала о мытарствах при подтверждении инвалидности из-за ранения

Елена Алексеевна стала одной из первых в Мариуполе (Донецкая обл.), подтвердивших получение инвалидности в результате ранения боеприпасом. Женщина уже получает льготы на оплату коммунальных услуг, и продолжает бороться за пересмотр пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ).

«Нечеловечность. К нам, ведь, относятся с пренебрежением каким-то. Не знаю, почему так… Конечно, я получила облегчение, что мы победили эту бюрократию нашу. Очень много препятствий в этом вопросе. Сама бы я не смогла. Везде нужна была какая-нибудь юридическая подсказка и консультация», – плачет и рассказывает свою историю женщина.

Как рассказали правозащитники, эта история началась в 2018 году, когда Елена Алексеевна с мужем читали газету. Супруги узнали, что было принято постановление, по которому можно установить связь инвалидности с полученным ранением. Елена Алексеевна получила осколочное ранение во время обстрела микрорайона Восточный в январе 2015 года. В результате ей перебило ногу. Женщина получила статус человека с инвалидностью III группы. «Узнав об этом, мы решили как-то действовать», – сказала Елена Алексеевна.

Женщина обратилась к юристу в Центр семьи и молодежи, и начала подготовку документов. Основным препятствием стало получение «выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства в отношении факта получения пострадавшим лицом ранений или других повреждений здоровья от боеприпасов». «В конце концов, по поводу выписки нам был дан ответ, что нам не могут его предоставить, так как мы не являемся потерпевшими. А почему? – Потому что нас никто после обстрела не опрашивал. Вот здесь и началось наше мытарство. Это все длилось год. В конце концов, когда мы получили эти документы из СБУ, и пришли к нашему юристу – ее уже нет, она уже рассчиталась», – вспоминает Елена Алексеевна.

Мариупольчанка решила не бросать начатое и продолжить процедуру подтверждения получения инвалидности в результате ранения боеприпасом. В марте 2019 года она обратилась к юристам Датского Совета по беженцам. Юрист организации Оксана полностью подготовила документы для Межведомственной комиссии. Но дело оставили без рассмотрения, так как в выписке был зафиксирован факт обстрела, но не указано имя Елены Алексеевны, как пострадавшей. Юрист помогла дополнить документы к очередному заседанию Межведомственной комиссии. После прохождения межведомственной комиссии и медико-социальной экспертизы, Елена Алексеевна получила удостоверение «инвалида войны».

«Но на этом опять проблемы не заканчиваются. У нас есть удостоверение, но это удостоверение предусматривает льготы. У нас остался нерешенным вопрос пенсии. Я пришла в социальную службу и говорю: "Объясните, пожалуйста, какие нам положены льготы?". Мне отвечают: "Положены". Я прошу: "Перечислите или дайте мне список, чтобы я понимала и знала". Но они молчат. Или сами не знают, или молчат, потому что боятся. Я не знаю», – рассказала женщина.

Сейчас Елена Алексеевна ждет официальный ответ из Пенсионного фонда.

Напомним, по словам правозащитников, в Украине почти у всех мирных жителей, кто пострадал от вооруженного конфликта на Донбассе и не являлся военнослужащим, контузии, осколочные или пулевые ранения в медицинских картах значатся как «бытовая травма» или «общее заболевание». В результате пострадавшие теряют доступ к квалифицированному лечению и качественным лекарствам. А с ними – потерянный шанс на нормальную реабилитацию и нормальную жизнь.

Как сообщалось ранее, в Украине, где пятый год идет вооруженный конфликт, не существует статистики раненых гражданских и людей, которые получили инвалидность вследствие боевых действий на Донбассе. Как результат – государство не знает, какая поддержка нужна всем этим людям.

О том, как доказать государству, что вы получили повреждения здоровья в ходе вооруженного конфликта, читайте здесь.

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