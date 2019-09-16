Ждут лучших предложений: Переселенцы не хотят выселяться из проданного отеля «Житомир»

В Житомире часть переселенцев, живущих в уже проданном отеле «Житомир», никак не могут решать вопрос с департаментом соцзащиты. Четыре семьи не хотят уезжать из отеля, мотивируя это тем, что предложенное городским советом жилье их не удовлетворяет. Об этом сообщила директор департамента социальной политики Житомирского горсовета Виктория Краснопир.

По ее словам, жилье, которое предлагают переселенцам, не удовлетворяет их условиями и качеством ремонта, поэтому они просто отказываются выселяться из отеля.

Ранее в гостинице проживали 89 переселенцев. После проверки, которую проводили представители департамента совместно с социальными инспекторами, установили, что 13 человек уже вообще там не проживает. «На сегодня две семьи уже снимают жилье и мы им платим 4 тыс. грн ежемесячно за его аренду. Еще 4 семьи (9 человек), пока отказываются покидать отель и ждут каких-то лучших предложений. Среди них люди с инвалидностью и пенсионеры. Дело в том, что они не очень спешат соглашаться на наше предложение», – рассказала чиновница.

Краснопир добавила, что еще 30 переселенцев ожидают комнаты в общежитии, которое должно строиться на условиях софинансирования с государственным бюджетом. «Мы готовы оплачивать им аренду квартир, но они ожидают, что городские власти дадут им возможность проживания в коммунальном жилье. Всего на сегодня в отеле "Житомир" проживает 44 человека», – сказала директор департамента соцполитики.

Как сообщалось ранее, отель «Житомир», где проживали переселенцы, выставили на продажу в ноябре 2018 года. В июне 2019 года объект был продан.

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), Житомирским горсоветом было принято решение о предоставлении временного жилья для 68 трудоспособных ВПЛ в общежитии Центра профессионально-технического образования и выделении по 10 тыс. грн каждому для обустройства жилья в общежитии.

Источник: Житомир.Life

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