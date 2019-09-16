Пенсионный фонд Украины в смартфоне: Запущен новый онлайн сервис (Фото)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
«Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины», – говорится в сообщении.
Так, по информации ведомства, мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:
- пользование электронными услугами Фонда с мобильных устройств;
- доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц, что касается анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенном страховом стаже;
- защита прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;
- доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;
- оперативный доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности;
- повышение качества предоставления услуг.
Основные возможности:
- Для застрахованных лиц – просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о зарплате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).
- Для пенсионеров – просмотр сведений из электронного пенсионного дела.
- Для всех категорий:
- просмотр состояния обработки обращений в ПФУ, в том числе прикрепленных к обращениям документов;
- верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете;
- получение и просмотр сообщений от ПФУ.
Кроме того, как отмечается, в ближайшее время будут реализованы следующие возможности:
- представление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия);
- изменение параметров информирования;
- запись на прием в отделы обслуживания;
- просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;
- представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;
- согласование по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.
Использование сервиса требует наличия у пользователя:
- ключа квалифицированной электронной подписи (которая ранее называлась ЭЦП): доступен полный набор возможностей;
- или предварительной регистрации на веб-портале Фонда через веб-браузер с помощью логина и пароля: в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок, выводится только запрашиваемая информация.
В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения. Скачать приложение можно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu
Версии мобильного приложения на первом этапе доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android (для версии, начиная с 4.4 (KitKat), далее – для IOS (начиная с IOS 11).
Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.
Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. В Донецкой области подлежат оцифровке около 1 миллиона пенсионных дел.
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