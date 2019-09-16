Пенсионный фонд Украины в смартфоне: Запущен новый онлайн сервис (Фото)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, мобильное приложение «Пенсионный фонд» обеспечивает:

пользование электронными услугами Фонда с мобильных устройств;

доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц, что касается анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенном страховом стаже;

защита прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;

оперативный доступ к Электронному реестру листков нетрудоспособности;

повышение качества предоставления услуг.

Основные возможности:

Для застрахованных лиц – просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о зарплате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). Для пенсионеров – просмотр сведений из электронного пенсионного дела. Для всех категорий:

просмотр состояния обработки обращений в ПФУ, в том числе прикрепленных к обращениям документов;

верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете;

получение и просмотр сообщений от ПФУ.

Кроме того, как отмечается, в ближайшее время будут реализованы следующие возможности:

представление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия);

изменение параметров информирования;

запись на прием в отделы обслуживания;

просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;

представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;

согласование по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Использование сервиса требует наличия у пользователя:

ключа квалифицированной электронной подписи (которая ранее называлась ЭЦП): доступен полный набор возможностей;

или предварительной регистрации на веб-портале Фонда через веб-браузер с помощью логина и пароля: в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок, выводится только запрашиваемая информация.

В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения. Скачать приложение можно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu

Версии мобильного приложения на первом этапе доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android (для версии, начиная с 4.4 (KitKat), далее – для IOS (начиная с IOS 11).

Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. В Донецкой области подлежат оцифровке около 1 миллиона пенсионных дел.

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