Тарифы на отопление в «ДНР»: Скидки для церквей доходят до 82%

Несмотря на то, что в «ДНР» создана единая «республиканская» теплоснабжающая компания «Донбасстеплоэнерго», тариф для населения на отопление в городах разный. Самый высокий – в Макеевке, самый низкий – в Донецке. Как передают «Донецкие новости», при этом для религиозных организаций, прошедших «регистрацию» в «республике», действуют особые льготные условия.

Различия в тарифах для городов связана с тем, что структурные подразделения «Донбасстеплоэнерго» – это бывшие самостоятельные предприятия со своей системой центрального отопления, и своей себестоимостью их обслуживания.

Практически во всех населенных пунктах оплата за отопление растягивается на весь год – это если в жилище не установлен теплосчетчик. В отопительный сезон тариф выше, в межсезонье – ниже (в единичных городах оплата идет только в отопительный сезон).

Например, стоимость отопления для однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м (без счетчика) в зависимости от города составляет:

Город Тариф, за 1 кв. м Квартира площадью 40 кв. м В отопительный сезон В межсезонье В отопительный сезон В межсезонье Донецк 13,92 руб. (5,35 грн*) 6,96 руб. (2,68 грн) 557 руб. (214 грн) 278 руб. (107 грн) Макеевка 18,22 руб. (7,01 грн) 9,11 руб. (3,50 грн) 729 руб. (280 грн) 364 руб. (140 грн) Горловка 15,92 руб. (6,12 грн) 7,96 руб. (3,06 грн) 637 руб. (245 грн) 318 руб. (122 грн) Амвросиевка Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Зуевка, Новоазовск, Снежное, Торез (Чистяково), Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая 18,40 руб. (7,08 грн) 9,20 руб. (3,54 грн) 736 руб. (283 грн) 368 руб. (142 грн)

* перевод в гривну по местному курсу валют на сентябрь 2019 г.

Есть своя тарифная сетка и для предприятий. Естественно, услуги тепловиков для предприятий дороже, в том числе и для бюджетных. Примечательно, что льготные условия предусмотрены только для религиозных организаций (церкви, храмы и пр.).

До октября 2018 года, согласно «тарифному» «указу» еще первого «главы ДНР» Александра Захарченко, льготы на тепло действовали только для религиозных организаций Донецка. Скидка составляла 41% (при наличии счетчика). Так, тариф на услуги отопления :

для бюджетных и иных предприятий – 2441,76 руб. / Гкал (939 грн);

для религиозных организаций – 1440,26 руб. / Гкал (554 грн).

Из «указа» А. Захарченко от 31.08.2015

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В иных городах неподконтрольной Донетчины таких условий для церквей не было – они платили по единым тарифам со всеми предприятиями.

15 октября 2018 года уже второй «глава ДНР» Денис Пушилин внес изменения в «указ» предшественника. Во-первых, в нем повышались тарифы (в том числе, и на отопление) для предприятий. Для населения стоимость осталась прежней. Но для религиозных организаций льготы остались, их даже расширили. Так, «документ» дополнили пунктом, согласно которому:

льгота распространялась на все религиозные организации в «республике» (кроме их объектов, которые используются для производственно-коммерческой деятельности);

введено главное условие – религиозные объединения должны пройти «регистрацию в Государственной регистрационной палате ДНР»;

теперь тариф для религиозных организаций приравнен к тарифу для населения, сняты ограничения по наличию / отсутствию счетчика.

Из «указа» Д. Пушилина от 18.10.2018

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Такие условия сохраняются до сегодняшнего дня. Для всех предприятий в «ДНР» действует единый тариф на тепло. Т.к. для населения стоимость отопления зависит от города, то эти колебания также будут в тарифах для религиозных организаций. И если взять для примера цены за 1 Гкал (применяются при наличие счетчика), то скидка для церквей и храмов доходит до 82%.

Тарифы на отопление для бюджетных (и иных) предприятий

в сравнении с тарифами для религиозных организаций

(при наличии счетчика)

Город Для предприятий, за 1 Гкал Для религиозных организаций, за 1 Гкал за 1 Гкал Скидка Донецк 2 878,55 531,10 82% Макеевка 2 878,55 647,80 77% Горловка 2 878,55 578,20 80% Амвросиевка Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Зуевка, Новоазовск, Снежное, Торез (Чистяково), Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая 2 878,55 681,10 76%

Как сообщалось ранее, тарифы на отопление в «ДНР» повышаются с 1 июля 2020 года. С 1 сентября 2019 года в «республике» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%).

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