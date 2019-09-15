Уменьшение дефицита, снижение налогов: Гончарук рассказал о векторе Госбюджета-2020

Новый Кабинет Украины не намерен увеличивать налоги, наоборот, основная цель – это их уменьшение. И данный посыл заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Согласно Конституции, сегодня – последний день, когда правительство должно принять проект закона о государственном бюджете и подать его в парламент», – объяснил он тот факт, что брифинг проводится в воскресенье.

Гончарук отметил, что, в основном, на подготовку правительством годового госбюджета уходит полгода. «У нас на это было 2 недели. Мы не начинали с "нуля". Но делая прогнозы на следующий год, мы базируемся на данных, которые были оценены весной. Поэтому не удивляйтесь, что в этом документе показатели будут такими, какими они прогнозировались по состоянию на весну. Просто так построен процесс подготовки бюджета. Мы ожидаем, что в октябре – между первым и вторым чтением [законопроекта в Верховной Раде] – Министерство экономики спрогнозирует ситуацию на следующий год и, возможно, мы внесем коррективы в бюджет», – пояснил премьер.

Гончарук уточнил процесс передачи бюджета в Раду. «Сегодня мы передаем в Раду первый примерный проект бюджета, чтобы депутаты на него могли посмотреть. Получим от них обратную связь – они нам скажут, на что обратить внимание, что учесть. В течение двух недель мы должны подать в парламент Программу действий правительства – это документ, который должен описывать все реформы, изменения, т.к. все то, что должно быть сделано в последующие годы. После утверждения эта Программа будет учтена в госбюджете между первым и вторым чтением. Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет не учитывает большинство тех идей, с которыми команда президента шла на выборы», – сказал он.

Но уже в этом виде документа учтены ряд важных моментов, на которых остановился Гончарук:

уменьшение дефицита госбюджета (в т.ч., уменьшение внешнего долга Украины);

объем доходов, которые государство получает за счет сборов с предприятий, также будет уменьшен;

увеличение расходов на ремонт и строительство дорог;

изменен подход к господдержке агросектора – вместо дотаций крупных предприятий, с условием, что пройдет Земельная реформа, будет заложен процент для компенсации и поддержки малого бизнеса (фермеров) в получении кредитов, в частности, для покупки земельных участков.

«Наше правительство не намерено поднимать налоги для наполнения бюджета. Это неверный путь. Их наоборот нужно постепенно уменьшать, но делать их одинаковыми для всех. Не правильно, что налоги высокие, но их платит только незначительная часть бизнеса», – сказал премьер.

«Мы будем уменьшать расходы на обслуживание госаппарата. 2020 год будет первым, когда мы будем серьезно резать расходы на государство», – дополнил Гончарук.

Правда, в этом бюджете еще не будет серьезных увеличений доходов от приватизации. «Это в том числе потому, что в ближайшее время мы планируем сменить руководство Фонда государственного имущества Украины. И мы ожидаем, что новое руководство в течение первых 2-х недель предоставит нам реалистичный план относительно приватизации в следующем году», – продолжил Гончарук.

В свою очередь глава Министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект госбюджета на 2020 год заложено 1 трлн 79 млрд 500 млн грн доходов, на такую же сумму планируются и расходы.

Она повторила, что руководство Кабмина намерено работать над уменьшением дефицита госбюджета. «Наша ответственная позиция – жить за собственные доходы. Поэтому мы ставим на следующий год задачу – это дефицит ВВП на уровне 2,09%. Это очень амбициозная цель, думаю, не много наших богатых стран-соседей могут показать такие результаты. Но мы уверены, что это реалистично», – сказала министр финансов.