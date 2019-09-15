Бюджет-2020: По внешним долгам Украина должна выплатить 438,1 млрд грн

В Государственный бюджет Украины на 2020 год заложена очень амбициозная цель – снизить уровень госдолга. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

«До конца 2020 года наши государственные и гарантированные долги как процент к ВВП должны составлять не более 54,1%. В частности, государственный – 46,7% и гарантированный государством – 7,4%», – сказала она.

По словам министра, в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн. «Это ото очень много. Это наши расходы на покрытие и обслуживание долга в следующем году», – дополнила она.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020.