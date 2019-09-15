С 1 января увеличивается минимальная зарплата, – министр финансов

В Государственный бюджет Украины на 2020 года заложено увеличение минимальной заработной платы на 550 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

«На 1 января 2020 года она составит 4 723 грн», – сказала министр.

Маркарова отметила, что такой размер минимальной зарплаты соответствует показателям экономического роста. «А уже большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту и продуктивности. Однако это существенный рост минимальной зарплаты», – добавила она.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что в Украине есть все предпосылки, чтобы в 2020 году повысить размер минимальной заработной платы до 7 тыс. грн.

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