Кабмин сообщил о курсе гривны в госбюджете-2020

Государственный бюджет Украины на 2020 год основывался на прогнозном показателе курса валюты в 28,2 грн за доллар. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

Она акцентировала, что при этом сам курс гривны не является основным показателем, на котором базируется бюджет.

«Курс указывается в макропрогнозе. Макроэкономический прогноз утвержден в мае этого года. В нем средний курс доллара в следующем году – 28,2 грн. И этот тот курс, на котором пока что основывается нынешний проект госбюджета-2020», – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

В свою очередь министр развития экономики Тимофей Милованов добавил, если будет «прилив инвестиций, то курс может усиливаться, изменяться в зависимости от сценария». «То есть у нас может быть экономический рост, а номинальные поступления уменьшатся – из-за того, что у нас изменится курс. Поэтому, как отметила министр финансов, сам курс гривны не является основным показателем, на котором базируется бюджет, а важен прогноз номинального ВВП. Он может быть изменен, но не существенно», – сказал он.

«Мы сейчас основываемся на тех цифрах, которые были по состоянию на весну. На протяжении ближайшего месяца мы намерены сделать реальный прогноз на будущий год. И тогда, возможно, цифры, которые закладываются в бюджет, будут иными. Поэтому сейчас не надо воспринимать, что мы, предлагая этот бюджет, прогнозируем какой-то курс гривны на следующий год. Это была бы не правильная интерпретация», – акцентировал в заключении премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина, а также о размере минимальной зарплаты.

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