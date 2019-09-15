Министр финансов озвучила, сколько в 2020 году Украине нужно взять новых долгов

В 2020 году Украина планирует взять в долг около 380 млрд грн, а отдать на погашение и обслуживание займов должна 438,1 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

«Надеемся, что преимущественно это будут займы наших основных кредиторов. 438,1 млрд грн нужны на погашение и обслуживание [внешних долгов]. Будем надеяться, что мы займем немного меньше, чем нужно отдать. Потому наша цель – взять долг под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро», – сказала она.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в ближайшие годы «Украина должна отдать огромную сумму денег». «Наша стратегия – чтобы с каждым годом эта нагрузка [на бюджет] было меньше. С каждым годом мы должны не наращивать, а уменьшать долги. Это невозможно сделать за один год», – дополнил премьер.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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