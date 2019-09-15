Госбюджет Украины будет планироваться на 3 года, – Гончарук

С 2021 года Украина перейдет на бюджет, который будет рассчитан на 3 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Когда мы будем подавать госбюджет 2021 года, он будет базироваться на новом документе – бюджетной декларации. Он будет предусматривать планирование на 3 года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем бюджет на год вперед. В следующем году мы должны будем сначала посмотреть на 3 года вперед (как это делают в нормальных странах – там и на больший период планируют). А после этого будем говорить о том, как в рамках этих 3-летних планов мы видим следующий год», – сказал премьер.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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