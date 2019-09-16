Велосипедистка из Краматорска преодолела тысячу километров за 75 чаcов

Велосипедистка из Краматорска (Донецкая обл.) Екатерина Шинкаренко преодолела тысячу километров за 75 часов. Ее маршрут в основном пролегал центральной Украине и все это расстояние она преодолела сама.

Екатерина – рандоннер. Это люди, которые участвуют в бреветах – веломарафонах на длинные дистанции и за определенное зачетное время. Стандартными заездами считаются велопробеги в 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км. За каждый заезд рандоннер получает определенное звание, а когда велосипедист преодолеет бреветы от 200 до 600 км, то его уже называют суперрандоннер. Екатерина все эти бреветы преодолела и имеет такое звание, и когда увидела в календаре украинских бреветов марафон на тысячу километров, решила попробовать.

По правилам, дистанцию ​​надо преодолеть за 75 часов. Маршрут пролегал через Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую области, после чего Екатерина велосипедом возвращалась домой в Краматорск. Всю расстояние краматорчанка преодолела сама. «Вообще, это марафон одного человека. Суть в чем? Он борется с собой. Надо уложиться. Если ты уложился, то ты уже победитель. У каждого свой темп, и, подстраиваясь под кого-то, ты можешь просто не вытащить», – говорит велоактивистка.

1000-километровое расстояние Екатерина преодолела на своем горном велосипеде, хотя говорит, что для таких марафонов лучше выбирать более легкие модели.

Для тех, кто хотел бы также попробовать проехать на велосипеде сотни километров, Екатерина Шинкаренко советует постепенно накатывать дистанции. Также советует иметь на велосипеде контактные педали и обязательно – полный комплект экипировки. «Это такие педали, где идут зацепы с обувью специальным, и 50 процентов нагрузки просто исчезает ... И "экип" обязательно, потому что в этом году я "бахнулась" головой очень хорошо, потеряла сознание, у меня было сотрясение мозга в шлеме. Если бы не "экип", я вообще не знаю, что было бы», – поделилась своей историей Екатерина.



Источник: КраматорскPost