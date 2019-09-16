Пушилин озвучил, будет ли «ДНР» экспортировать уголь в Украину

Уже этой осенью наши угольные предприятия могут увеличить объемы добычи и поставки «черного золота» Донбасса.

С октября «ДНР» планирует увеличить экспорт угля в иные страны. Как передает местная газета, об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин во время встречи с молодежью «республики».

«Мы могли бы реализовать больше угля, если бы не те ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Сейчас есть ряд предложений, которые находятся в стадии проработки, по реализации угля не только у нас на территории республики, но и за пределами, куда мы собираемся реализовывать эту продукцию», – сказал Пушилин.

Он уверяет, что «республиканский» уголь востребован на Ближнем Востоке, в Турции и европейских странах. «У меня есть осторожный оптимизм по поводу тех переговоров, которые были проведены в конце августа. Надеюсь, что ситуация будет улучшаться с октября месяца», – продолжил он.

Пушилин добавил, что уголь, добываемый в «ДНР», востребован и в Украине, «однако на данный момент это направление сбыта продукции не рассматривается».