Жаль, что не достроили: В Донецке обсуждают заброшенную набережную (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть недостроенная набережная. Как она выглядит сегодня, дончане показали в соцсети.

Набережная реки Кальмиус со стороны объездной трассы сейчас заброшена, бетонные конструкции поросли травой.

«Донецк. Maло кто знает, что у нас есть заброшенная недостроенная набережная возле "Донбасс Арены", а точнее, возле объездной», – пишет автор поста в местном паблике.

В комментариях жители Донецка отмечают, что нереализованных проектов и заброшенных объектов в городе много, а также выражают свои сожаления:

Галина: «Столько всего заброшенного, недостроенного и не построенного, зато забором обнесли и охраняют с двух сторон»;

Александр: «Очень классное место. Жаль, что не достроили»;

Ирина: «Много чего недостроенного и недоделанного, по ходу»;

Марина: «Хватает и такого, что и достроено было, и доделано, только давно уже в запустении и потихоньку разрушается»;

Константин: «Посмотрите на аквапарк, один из лучших крытых в Украине, а сейчас дно. Пробитое».

Некоторые дончане считают, что лучше эту прибрежную часть оставить «дикой». «И не надо ничего там строить! Там, можно сказать, "дикая часть". Шашлычок, костер, подстилка, гитарка. Часто там на природе отдыхаем», – пишет «Free Fall».

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