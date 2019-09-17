Была неплохая заправка: Житель Донецка показал заброшенную АЗС (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в микрорайоне Азотном (Куйбышевский р-н) и показал, как сегодня выглядит заброшенная автозаправка.

«Это одна из заброшенных заправок, которая с приходом войны пришла в запустение, и вот что от нее осталось», – прокомментировал дончанин.

На АЗС реализовывали бензин А92, А95, дизтопливо, сжиженный газ (пропан).

«Была неплохая заправка», – отметил житель Донецка.

«Сейчас здесь горы мусора», – добавил он.

В разрушенных зданиях «поработали» мародеры, которые вытащили все кабели. Среди груд мусора – пачки лотерейных билетиков. Уцелевший кусочек ценника вызвал у дончанина чувство ностальгии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube