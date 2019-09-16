Украина «дрейфует» к России: Мнение Волкера

Украина значительно ближе к Западу, чем к России. Об этом в интервью «ТСН» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Не думаю, что Украина дрейфует обратно в Россию. Думаю, как раз наоборот. Значительно укрепляется национальная идентичность. Вы современная, европейская, демократическая, прозападная часть Европы», – сказал он.
«Если посмотреть на политику, на результаты выборов политических партий в парламент, более 75%, где 85% кресел в парламенте принадлежат тем, кто склонен к западной ориентации. Процент против, уменьшился. Если посмотреть на молодое поколение, то его прозападный выбор несомненен. Украина нашла себя как европейская демократия», – заявил Волкер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
Также сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены. На их выполнении по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.
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