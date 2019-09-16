В «ДНР» горела баня, есть пострадавшие

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) горела частная баня. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», пожар произошел сегодня в Центрально-Городском р-не, по ул. Ольховской, в частной двухэтажной бане.

В результате пожара пострадали 5 человек. Трое пострадавших, мужчина 1996 года рождения и две женщины 1990 и 1983 годов рождения, от госпитализации отказалась. Еще двое пострадавших, мужчина 1997 года рождения и женщина 1999 года рождения были госпитализированы в состоянии средней тяжести с диагнозом «отравление продуктами горения».

«Спасатели ГПСО г. Макеевки по выдвижной лестнице со второго этажа вывели из задымленной зоны мужчину и женщину. Пожаром уничтожены кровля и перекрытие на площади 90 кв. м, 5 оконных блоков, 3 дверных блока, мебель и вещи на площади 75 кв. м», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что к тушению привлекались «6 единиц техники и 23 человека личного состава». Причина пожара устанавливается.