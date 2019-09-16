Глава МИД Украины высказался о миротворцах на Донбассе

Международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Меня больше всего волнует, что мы используем такие слова как творчество, стимулы и меньше всего говорим о том, как можно давить на Россию, чтобы она сделала то, чего мы хотим. Вы же понимаете, насколько это сложно сделать, чтобы они признали, что происходит на Донбассе», – сказал он.

Он отметил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе не является пунктом Минских договоренностей. «Мы говорим, что все составляющие [для решения конфликта на Донбассе] на месте. Мы пробовали Минск, и нечто иное, и мы почти потерпели поражение. И мы снова заговорили о миротворцах», – заявил Пристайко.

«Есть очень мало примеров, когда миротворческие миссии прекращали конфликты. Мы знаем о миротворческой миссии в Африке, которой уже 50 лет, но люди там продолжают гибнуть, несмотря на присутствие голубых касок. Значит нам нужно думать, что нужно сделать и вам нужно думать, как обеспечить то, что вы обещали нашему предыдущему правительству – именно об этом мы должны просить международное сообщество, тогда и будем судить о готовности и неготовности России выполнять договоренности», – резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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