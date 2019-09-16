Жители Донецка показали аварию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 16 сентября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как рассказывают дончане, авария произошла сегодня утром, в 7:15, на ул. Сеченова в Калининском р-не: столкнулись два легковых автомобиля.
Количество пострадавших и характер травм неизвестны, однако на месте ДТП работала «скорая».
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