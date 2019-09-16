Волкер прокомментировал подготовку к встрече Трампа и Зеленского

Личная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа станет очередным примером поддержки украинской стороны в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в интервью «ТСН» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Прежде всего, я очень доволен, что Зеленский посетит Генеральную ассамблею ООН. Пока у меня нет сообщений о двусторонних встречах, но я очень оптимистично настроен на то, что это будет решено, и я надеюсь, что встреча Трампа и Зеленского вскоре произойдет. Думаю, эти два лидера имеют много общего в политическом стиле, они очень популярные фигуры, здесь Зеленский имеет очень сильную общественную поддержку. Думаю, есть такие государственные деятели, которые отличаются от традиционного типа политиков», – сказал Волкер.

«И думаю, что первое, что вы услышите от американской стороны, это то, насколько сильно Соединенные Штаты поддерживают Украину и хотят видеть дальнейший прогресс в реформах, развитии страны, борьбе с коррупцией и также мир на Донбассе», – заявил спецпредставитель США.

По его словам, он также ведет переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым о личной встрече и переговорах по Донбассу. «Об этом мы общались с моим визави Сурковым. Нам не удалось спланировать график встреч на август, у меня были определенные проблемы с планированием. Но я в ближайшее время попробую это сделать», – отметил американский дипломат.

Спецпредставитель Госдепартамента США считает, что самая главная проблема в выполнении Минских соглашений, что Россия не признает своей ответственности за войну на Донбассе. При этом Волкер подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены.

Читайте также: