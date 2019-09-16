Новый энергорынок: Почему он важен для энергетической независимости Украины (Видео)

Справедливость цен и тарифов – счастье для бизнеса и простых граждан находит общий знаменатель в определении – энергетическая независимость. В рамках форума YES зарубежные эксперты единодушны – достижению энергетической независимости Украины будет способствовать запуск нового энергорынка, сообщает телеканал «Украина».

Именно это поможет производить больше электроэнергии, свести к минимуму количество аварий и перепадов напряжения в сетях. И самое главное – Украина при этом получит шанс забыть о ручном регулировании цен. Ведь потребители смогут выбирать, у кого из-более 600 поставщиков покупать киловатты: кто предложит более низкую цену и лучшее качество услуг. Стоимость должны определять именно спрос и предложение, говорят специалисты.

«Принцип соревнования – фундаментальный, если мы говорим о ценовых выгодах для потребителей. Украина должна эту конкуренцию только популяризировать. А чтобы она функционировала как следует, – наладить торговлю электроэнергией с соседними странами. Это снизит цены на киловатты и для украинской промышленности, и для рядовых потребителей», – говорит Шевки Аджунер, экс-директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине.

«Экономисты в мире не придумали ничего лучше, чем работающий рынок. Для того, чтобы были качественные услуги, для того, чтобы были справедливые тарифы. Мы перешли на европейский понятный рынок, что создаст конкуренцию. Ручное управление в любом секторе, включая энергетику, это прямой путь к коррупции», – отмечает Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.