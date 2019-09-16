У Зеленского назвали дату открытия моста вблизи Станицы Луганской

Восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской (Луганская обл.) планируется открыть до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства Владимира Зеленского.

Восстановление моста через реку Северский Донец продолжается. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.

Утром 15 сентября к месту, где проводит работы ООО «Укртрансмост», прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 было заасфальтировано почти 300 м (из 750 м) правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

Кроме того, продолжают работу пиротехники. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. В целом разминировано 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль.

Восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

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