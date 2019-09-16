В Луганске пешеход попал под авто, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как сообщают луганчане, авария произошла 14 сентября примерно в 9:00 в районе авторынка, недалеко от шиномонтажа: мужчина попал под авто с номерами черного цвета. Водитель авто уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему. Пострадавший получил телесные повреждения.
Читайте также:
- В «ДНР»: В Макеевке произошло тройное ДТП (Фото)
- Жуткое ДТП в «ДНР»: Грузовик врезался в легковушку (Фото)
- «Москвич» аж сложило: В Горловке показали ДТП (Фото)
- Смертельная авария в Донецке: Столкнулись две легковушки (Фото)
- ДТП в Донецке: «Ланос» столкнулся с грузовиком (Фото)
- В «ДНР» рассказали подробности смертельных ДТП (Фото)
- В Макеевке водитель легкового авто сбил пешехода (Фото)
- В Луганске микроавтобус сбил велосипедиста
- Жители Донецка показали аварию (Фото)
- Проехал на красный: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото)
Комментарии