Волкер пояснил, когда Донбасс может получить особый статус

Провести местные выборы на Донбассе и реализовать «формулу Штайнмайера» по предоставлению особого статуса неподконтрольным Украине территориям невозможно без решения вопроса безопасности. Об этом в интервью «ТСН» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Во-первых, я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы. Во-вторых, у меня был разговор с моими украинскими коллегами, и они понимают это также. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными», – сказал он.

«Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся. И это то, что обсуждалось в Нормандском формате годами. Это то, что в день выборов, этот специальный статус для оккупированных территорий будет иметь предварительную силу. Если выборы будут признаны ОБСЕ свободными и честными, тогда специальный статус станет постоянным», – комментирует Волкер.

По его словам, для этого изначально нужно решить вопросы безопасности на Донбассе. «И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала. Думаю, каждый готов сказать: "Ок, пора, чтобы формула заработала". Но, чтобы прийти к этому, нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть размещены миротворцы для создания стабильности или восстановлена стабильность иным образом, чтобы внедрить Минские договоренности. "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы», – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

«Если вы внимательно прочитаете Минские договоренности и вспомните детали переговорного процесса, то увидите в этом последовательность. Безопасность, очевидно, должна быть прежде всего. Сейчас нет свободы передвижения на Донбассе. Вы не можете проводить избирательную кампанию, кандидаты конкурентных политических сил не могут проводить митинги, публичные мероприятия, потому что нет для этого необходимых условий. Должна быть установлена безопасность прежде всего. Затем должны быть выборы и некоторые другие политические шаги, как того требуют Минские соглашения. Возвращение территорий под украинский контроль состоится после того, когда определенные политические шаги будут сделаны. Это то, за что Минские соглашения всегда критикуют, потому что мы не дошли даже до начала их реализации. Даже прекращение огня не было эффективным, хотя Россия на это согласилась 5 лет назад», – добавил Волкер.

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