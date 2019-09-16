В Украине хотят изменить Налоговый кодекс: Какие это несет риски (Видео)

Депутаты хотят изменить Налоговый кодекс. Как только законопроект зарегистрировали в парламенте, эксперты заговорили о налоговом давлении. Документ предусматривает, что некоторые налоги и сборы вырастут в разы, контроль станет жестче, а, значит, увеличатся штрафы. Производитель традиционно закладывает расходы в стоимость продукции, поэтому первыми могут подорожать топливо и алкоголь, сообщает телеканал «Украина».

Политический эксперт Владимир Фесенко считает, что вместо партнерских отношений между государством и бизнесом начнется налоговый прессинг. Повышение рентных платежей, предусмотренное в документе, негативно повлияет на горнодобывающие предприятия. Экспорт взлетит в цене и станет неконкурентным на мировом рынке, а убытки – это сокращение производства и работников. Например, только в Кривом Роге без работы рискуют остаться практически 50 тыс. человек. По всей стране – это сотни тысяч.

«Под вопросом станут рабочие места непосредственно на предприятиях – а это 35%. Не говоря уже о том, что смежные предприятия – это фактически можно на три сразу умножить. Потеряет та же "Укрзализныця", порты. Фактически для экономики страны будет нанесен огромный урон», – отметил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Мы не собираемся принимать его быстрыми темпами. Мы собираемся его принимать качественным документом. Я убежден, что мы услышим друг друга и найдем тот баланс, который должен быть здесь найден в пределах Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики», – заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.