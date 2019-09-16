Известны планы Верховной Рады на неделю

На этой пленарной неделе парламент планирует рассмотреть 39 вопросов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе заседания Согласительного совета парламента сообщил председатель Верховной рады Украины и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Среди них – 24 законопроекта, которые нуждаются в подготовке к рассмотрению во втором чтении, 2 законопроекта о ратификации международных договоров. Предлагается включить в повестку дня второй сессии еще 24 законопроекта», – сказал он.

По его словам, главы парламентских комитетов должны сделать все необходимое, для включения законопроектов в повестку дня. «По состоянию на 13 сентября ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательных инициативы», – сообщил Разумков.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в свою очередь выразил надежду, что активный темп работы парламента будет сохраняться. «Со среды начнем снова работать. Я напоминаю, что сегодня и завтра у нас работа в комитетах еще. И полдня работы в комитетах будет в среду», – отметил Стефанчук.