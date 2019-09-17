На Донетчине чиновнику, пойманному на взятке, избрали меру пресечения

В Мариуполе должностному лицу Госгеокадастра, уличенному при получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Жовтневый районный суд г. Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 153 тыс. грн 42-летнему заместителю начальника одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области.

Напомним, в конце августа в полицию обратилась жительница г. Мариуполя с заявлением о вымогательстве у нее взятки в размере 6,5 тыс. грн за присвоение земельному участку, расположенному под принадлежащим ей домом, кадастрового номера. 13 сентября во время получения денег чиновник был задержан.

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