Глава МИД Украины должен пояснить позицию по Донбассу, – Геращенко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко должен пояснить позицию украинских властей и сделанные заявления по Донбассу парламенту. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе заседания Согласительного совета парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, на час вопросов к правительству, который в пятницу, 20 сентября, планируют заменить докладом министра финансов Оксаны Маркаровой о госбюджете на 2020 год, нужно пригласить и министра иностранных дел.

«В пятницу было бы правильно не только выступление в рамках часа вопросов к правительству госпожи Маркаровой, но и уважаемого господина Пристайко, потому что те вещи, которые звучат сейчас в заявлениях о внешней политике, являются чрезвычайно тревожными. Парламент имеет право заслушать наши позиции в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию», – заявила Геращенко.

«Пожалуйста, господин Разумков, пригласите двух министров в пятницу», – обратилась нардеп к спикеру Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

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