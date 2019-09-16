Нетрезвый и с коноплей в багажнике: На Донетчине водителю грозит ответственность сразу по нескольким статьям

На Донетчине наряд группы реагирования полиции остановил машину, водитель которой, по предварительно информации был нетрезв, а в багажнике перевозил коноплю. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«Вчера (15 сентября, – ред.) в Бахмуте (до переименования, – Артемовск) работники группы реагирования патрульной полиции местного отдела остановили легковой автомобиль для проверки документов. За рулем транспортного средства находился 25-летний местный житель. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения», – рассказали в полиции.

Кроме того, в багажнике автомобиля были обнаружены свежесорванные кусты конопли.

«Водитель объяснил, что эту коноплю сорвал на пустыре для собственного употребления», – отметили в пресс-службе.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции Бахмута. Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц» Уголовного кодекса Украины.