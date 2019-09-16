В штабе ООС рассказали о визите главы оборонного ведомства на Донбасс (Фото)

В рамках рабочей поездки министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак посетили район проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Донецкой области командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил главу оборонного ведомства и представителей рабочей группы Генерального штаба ВСУ с ситуацией с безопасностью в районе ООС и в целом в регионе.

Кравченко акцентировал внимание на том, что установленное 21 июля перемирие имело положительные результаты исключительно на начальном этапе. По его словам, в первые дни количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований уменьшилась почти в 2 раза. Однако уже в августе количество обстрелов украинских позиций начало увеличиваться. «Со времени объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более полутысячи раз, из них 80 – из запрещенного Минскими соглашениями оружия», – отметил командующий Объединенных сил.

Он также добавил, что многочисленные факты нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать огонь.

В штабе также сообщили, что в течение рабочей поездки по Луганщине и Донетчине Андрей Загороднюк ознакомился со структурой, задачами, которые стоят перед личным составом подразделений операции Объединенных сил, и обсудил с главами Донецкой и Луганской областных государственных администраций – руководителями областных военно-гражданских администраций и представителями местного самоуправления актуальные вопросы.

Министр посетил контрольные пункты въезда-выезда, где ознакомился с порядком перемещения граждан Украины через линию разграничения, подготовительными мероприятиями по разведению сил и средств.

Во время пребывания в районе проведения ООС Андрей Загороднюк, Руслан Хомчак и Владимир Кравченко посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения.