В «ДНР»: В Енакиево возле магазина взорвалась граната

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) мужчина взорвал гранату вблизи магазина. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Отмечается, что 22-летний виновник инцидента был задержан «горячим следам».

«В вечернее время после употребления спиртных напитков он шел к себе домой. Возле магазина фигурант увидел компанию мужчин, с которыми у него завязалась словесная перепалка, перешедшая в потасовку. В ходе конфликта нетрезвый злоумышленник бросил в сторону своих оппонентов гранату. В результате взрыва двое мужчин получили незначительные осколочные ранения и были госпитализированы», – говорится в сообщении.

В «полиции» заявили, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее в соцсетях сообщали, что в неподконтрольном украинскому правительству Донецке возле магазина взорвали гранату.

Читайте также: