Волкер прокомментировал расширение Нормандского формата

США готовы присоединиться к Нормандскому формату для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в интервью «ТСН» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Формат – это не проблема. Нормандский формат – мы не имеем претензий к нему. Нет нареканий по Минскому формату. Мы поддерживаем очень хорошие отношения, очень тесные контакты с Францией и Германией, с Украиной, имеем двусторонний контакт с Россией, поэтому, мы не жалуемся на формат», – сказал он.

«Проблема не в формате, а в российской политической воле принимать свои обязательства и выполнять их в соответствии с Минскими договоренностями. Если будут изменения, если мы будем приглашены на встречи, или если Украина скажет, что хочет разговора с США, мы включимся. Мы готовы делать то, что мы можем, чтобы поддержать попытки принести мир в Украине. Я не подталкиваю к изменениям форматов, потому что мы не думаем, что это является проблемой, но, конечно, мы присоединимся к встречам, на которые нас пригласят, и где мы будем полезными», – заявил Волкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Также сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены. На их выполнении по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

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