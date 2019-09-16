В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в период с 14 по 15 сентября произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, а также 7 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за выходные дни на автодорогах «ДНР» выявили 348 нарушений ПДД, в том числе 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

«14 сентября в Шахтерске во дворе дома водитель автомобиль "ВАЗ", осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на 89-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пенсионерка была травмирована. 15 сентября в Горняцком районе Макеевки водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda. В результате ДТП два пассажира автомобиля "ВАЗ" получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

«С начала текущего года по причине превышения скорости движения произошло 279 ДТП с пострадавшими, 329 с механическим повреждением транспортных средств. По причине несоблюдения дистанции и интервала – около 50 ДТП с пострадавшими, более 200 с механическими повреждениями транспорта. При движении задним ходом совершено 22 происшествия с травмированными, в 153 случаях были повреждены транспортные средства», – заявили в «МВД ДНР».

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