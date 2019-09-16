Возвращение мира на Донбасс: Зеленский тронут целью Словакии

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова назвала личной целью возвращение мира на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что он тронут такой позицией соседней страны.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку – дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии», – сказал он.

«Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе, которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право», – продолжил Зеленский.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на прогресс в продвижении к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

«Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ – все это станет первыми значительными шагами на пути к миру. Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет поднимать вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под украинских контроль временно оккупированных территорий», – подчеркнул президент Украины.

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