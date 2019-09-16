За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн

Ремонт моста у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) можно увидеть онлайн. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА).

Так, на официальном канале ЛугОГА в YouTube опубликована LIVE-трансляция по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. «Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения», – говорится в сообщении.

Следить за актуальными событиями в режиме онлайн можно здесь.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

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