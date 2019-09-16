В Бахмуте открыли беби-бокс для детей-отказников (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) на территории городской детской больницы открыли «Окно жизни». Здесь женщина может анонимно оставить новорожденного младенца-отказника. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«В рамках проекта открыт специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить своего младенца. Создав этот беби-бокс, возможно предотвратить случаи, когда младенцев оставляют в опасных местах и ​​они погибают, а также помочь женщине избежать общественного осуждения», – говорится в сообщении.

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