«Горловка. Едут только перевозы»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Zillaman»: «13:36. В Горловку перед таможней до "нулевого" и перед "нулевым" еще штук 50 машин. 1,5 часа не одной подвижки, едут только перевозы».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «12:06. На 11:50 на "Каргилле" общая 80, льготная 18, пеших нет»;

Александра: «12:42. В Донецк на "Каргилле" машин 70 + -»;

Саша: «14:24. На "Каргилле" в Украину 16 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Артем: «10:09. Еленовка из Донецка перед старым КПП 20 авто»;

Мари: «10:55. Еленовка в Мариуполь. Машин 10. Очень мало и быстро двигаются»;

Alexey: «11:06. Еленовка, приехали в 11 стали 19-ми уже машин 28»;

«Tiana»: «12:36. На ДНР-посту, в Еленовке, пропускают в сторону Украины довольно быстро. Так, что, если кому нужно, можете ехать»;

Alex: «13:36. Новотроицкое, 12:50, сразу на заезд. Еленовка, 13:25, основная машин 40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «12:07. Гнутово. На 9 утра пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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