В Мариуполе расстрелян бывший член НВФ, находившийся под домашним арестом

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 16 сентября, был убит бывший член незаконных вооруженных формирований (НВФ), который был выпущен Жовтневым райсудом под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка. На место была направлена следственно-оперативная группа.

В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл – застрелили. Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Известно, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Полиция опубликовала приметы злоумышленника:

возраст – 30-40 лет;

рост примерно – 180 см;

телосложение – среднее спортивное;

был одет – в черные брюки и черную футболку.

В мариупольских СМИ уточняется, что речь идет об убийстве бывшего участника НВФ Романа Джумаева. Как сообщает 0629, по предварительной информации, в него выстрелили 7 раз. Также издание сообщает, что Роману Джумаеву было 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в неподконтрольный украинской власти Донецк и вступил в ряды «ДНР». Джумаев принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 года через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию.

В руки украинских силовиков Джумаев попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Суд по данному факту еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа.

Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест.