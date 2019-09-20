Место бойни, тесные клетки и духота: В «ДНР» показали зоопарк в Придорожном (Фото)

В зоопарке «ДНР», расположенном в селе Придорожном (Старобешевскй р-н), – масса посетителей. Кадры опубликовала жительница Донецка Настя, побывавшая с семьей в зоопарке.

Посмотреть на животных, которые содержатся в тесных клетках, приезжают преимущественно семьи с детьми. Возле входа в зоопарк припаркованы десятки машин, а также автобусы.

Стоимость билетов по-прежнему, как и годом ранее, составляет 100 руб. (38 грн по местному курсу на 20.09.2019) для взрослых, 19 руб. (грн) – для детей. У кассы посетителям предлагают приобрести еду для животных. Мясо можно давать хищникам – волкам, лисам, собакам, енотам. Также можно купить нарезанные кусочками фрукты.

В первом на пути посетителей здании – аквариумы с рыбками, пауками, ящерицами. Есть змеи. Отдельно содержится крокодил. Как отмечают люди, в этом здании очень душно, поэтому хочется скорее выйти на свежий воздух.

В зоопарке в целом – много различных животных, как мелких, так и крупных. Есть разные виды птиц, копытные, хищники, в том числе медведи, грызуны.

На кадры попали также деревянный пень и топор в нем, вокруг же все залито кровью: взорам посетителей открыто место бойни, где, по всей видимости, рубят птицу на мясо.

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