Встречаться до мира на Донбассе: Зеленский о Нормандском формате

На следующей встрече в Нормандском формате Украина ожидает поддержки европейских партнеров в своей позиции по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что последняя встреча в Нормандском формате прошла в середине октября 2016 года. «Я ожидаю, что эта встреча произойдет. У нас война в стране. у нас не может быть встреч одна на 3-4 года. У нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», – сказал он.

По его словам, первым шагом на встрече в Нормандском формате должны быть шаги по окончательному обмену пленных по формуле «всех на всех».

«Второй вопрос – окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а потом – четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии. Третье – четкие термины, если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что будут четкие сроки вывода всех войск с временно оккупированных территорий», – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что последняя встреча «Нормандской четверки» состоялась в октябре 2016 года.

«Поэтому я ожидаю, что эта встреча наконец произойдет. Когда у нас война в стране, у нас не может быть встречи один раз в три-четыре года. Мы не можем столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», – подчеркнул президент.

«Ожидаю, что встречи в Нормандском формате будут еще не через три года, а будут очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны», – добавил Зеленский.

Читайте также: