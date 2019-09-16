На неподконтрольный Донбасс с проверкой НВФ едут комиссии из России

На текущей неделе на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса комиссиями Южного ВО ВС РФ будет осуществлена ​​масштабная проверка служб вооружения и тыла незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил представитель Минобороны полковник Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Уточняется, что приезд комиссий вызван досрочным списанием вооружения, военной техники и материальных средств, а также лекарств, ввезенных из РФ, незаконными вооруженными формированиями. «Командование ВС РФ принимает срочные меры по прекращению в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ практики досрочного списания вооружения, военной техники и материальных средств. В частности, в текущем году значительное количество запасов военного имущества, ввезенного из России, было незаконно списано и изъято в подразделениях, со складов и баз хранения для продажи, в т. ч. материальных средств служб тыла, медицинского оборудования, лекарств и препаратов», – говорится в сообщении.

По результатам работы комиссий предполагается принятие кадровых решений и наказание виновных лиц за небрежное использование и хранение материальных ресурсов в соответствии с российским законодательством.